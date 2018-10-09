​Реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте начнется в 2019 году

Проектная документация реконструкции железнодорожного вокзала Сургута находится на этапе финального согласования в ФАУ «Главгосэкспертиза Росси». Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

Общая стоимость проекта превысит 2,5 миллиарда рублей. К строительно-монтажным работам планируют приступить в 2019 году, а завершить - в 2021-м.

После окончания работ общая площадь вокзального комплекса увеличится в два раза и составит 12 тысяч квадратных метров. В ходе работ предусмотрен частичный демонтаж здания и строительство новых площадей, в том числе будет построена гостиница с комнатами матери и ребенка общей площадью 2,3 тысячи «квадратов», на вокзале будет предусмотрено более 1,3 тысячи «квадратов» торговых площадей, бизнес-зал площадью 330 квадратных метров, а также увеличится площадь залов ожидания и камер хранения

«Особый акцент в проекте реконструкции будет сделан на создании безбарьерной среды и обеспечении транспортной безопасности. Также проект предусматривает модернизацию всех инженерных сетей: вентиляции, кондиционирования, освещения, теплоснабжения. В помещениях первого этажа с постоянным пребыванием людей предусматриваются теплые полы с электрическим обогревом. На вокзале будет внедрена централизованная информационная система оповещения пассажиров, обеспечивающая визуальное информирование о времени отправления, прибытия и маршруте следования поездов дальнего и пригородного сообщения, а также о предоставляемых услугах и сервисах», - рассказали в пресс-службе компании.

Также будет внедрен принцип «умного вокзала» – внутренние системы будут управляться из единого центра в автоматическом режиме.

Реконструкция будет вестись в режиме действующего вокзала: здание будет открыто для пассажиров, но с некоторыми ограничениями.