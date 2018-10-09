​«Сургутнефтегаз» в сентябре увеличил добычу нефти

Добыча нефти «Сургутнефтегазом» в сентябре достигла уровня октября 2016 года, который является базовым в рамках соглашения России с ОПЕК о сокращении уровня нефтедобычи. Данные Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК) публикует RNS.

«Сургутнефтегаз» добыл в прошлом месяце 5,134 миллиона тонн, что на два процента меньше показателя октября 2016 года. Среднесуточная добыча компании выросла в сентябре на 1,2 процента.

Суммарная добыча нефти в России снизилась в сентябре на 1,9 процента к показателю октября 2016 года — с 47,386 до 46,478 миллиона тонн. Среднесуточная добыча выросла на 1,3 процента.