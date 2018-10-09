​Сургутянин, устроивший пьяный бунт на свадьбе дочери, стал героем выпуска федеральных новостей // ВИДЕО

Сюжет в программе «Экстренный вызов 112» на телеканале РЕН-ТВ посвятили неудачному завершению свадебного банкета в Сургуте, в котором пришлось принять участие полицейским.

В паблике «К-Информ» во «ВКонтакте», где днем 8 октября опубликовано видео произошедшего, утверждается, что перебравший с алкоголем отец невесты повздорил с кем-то из гостей. Его высадили из машины, чтобы он немного освежился, но это не помогло. Увидев прибывших на место происшествия полицейских, мужчина встал в стойку ниндзи, но те не приняли вызов. Чтобы окончательно не омрачать семейный праздник, стражи порядка под руки увели бунтаря с дороги и передали родственникам.