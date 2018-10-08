​По реконструированному участку трассы «Сургут - Лянтор» поехали автомобили: движение открыла Наталья Комарова

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии открытия реконструированной автодороги «Сургут – Лянтор, км 14 – км 21».



Фото: admhmao.ru

«Проведенная реконструкция повысила не только скорость передвижения, но и уровень комфорта граждан. Дорога такого уровня – это один из важнейших факторов создания условий для опережающего социально-экономического развития», – отметил во время мероприятия исполняющий обязанности главы Сургутского района Максим Нигматуллин.

Отремонтированный участок на 20 процентов сократит время пути по маршруту «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Томск». Кроме того, ожидается снижение аварийности и увеличение объема грузо- и пассажирооборота на 30 процентов.

В окружном департаменте общественных и внешних связей напомнили, что реконструкция велась в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа на 2016-2020 годы», а также за счет средств программы «Сотрудничество». Протяженность реконструируемого участка составляет 4,24 километра и делится на два пусковых комплекса: первый протяженностью 2,7 километра, второй – 1,54.

После реконструкции дорога переведена из третьей в первую техническую категорию, что соответствует фактической интенсивности движения – более 20 тысяч автомобилей в сутки.

Стоит отметить, что 8 октября Наталья Комарова работала в Сургуте. Ранее глава региона приняла участие в общественной приемке педиатрического отделения детской поликлиники и терапевтического отделения поликлиники для взрослого населения (офиса врачей сургутской поликлиники №1).