​Родителям 4-летней сургутянки заплатили 70 тысяч рублей за то, что на нее упал стеклянный стол

Владельцы бутика, расположенного в сургутском ТЦ «Аура», компенсируют моральный вред семье 4-летней девочки. Ребенок, находясь в магазине, оперся на стеклянный стол, столешница не выдержала напора и упала.

Инцидент, в результате которого девочка получила травмы, произошел в апреле. Родители пострадавшей обратились в прокуратуру, а сотрудник надзорного ведомства - в суд.

Во время проверки выяснилось, что столешница не была закреплена. Прокурор пришел к выводу, что в магазине были не обеспечены безопасные условия для жизни и здоровья покупателей. А суд постановил выплатить в пользу пострадавшей 70 тысяч рублей, сообщили siapress.ru в пресс-службе прокуратуры Югры.