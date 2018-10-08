​В Сургуте задержан мужчина, открывший стрельбу на улице

Во дворе дома №5 по улице Лермонтова в Сургуте бытовой конфликт завершился стрельбой. Подозреваемый в хулиганстве задержан.

«Между двумя сургутянами на бытовой почве произошел конфликт. В ситуацию вмешался 49-летний знакомый одного из оппонентов, который решил заступиться и, применив травматический пистолет, выстрелил в сторону 32-летнего местного жителя. После чего участники конфликта скрылись с места происшествия на автомобиле», - рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

Для задержания злоумышленника в городе вводился план «Перехват». Подозреваемый заключен под стражу. В содеянном он признался. У него изъяты травматический пистолет, два магазина и шесть патронов. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.