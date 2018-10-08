​В одном из торговых центров Сургута работало подпольное казино

Полицейские Сургута пресекли незаконный игровой бизнес, организованный в торговом центре на улице Аэрофлотская.

В подпольном казино было установлено 12 мультиигровых автоматов. Оборудование, 250 тысяч рублей, документация и банковские карты изъяты в ходе спецоперации, которая проведена полицейскими при поддержке силовых подразделений Росгвардии.

По подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр задержаны четверо мужчин в возрасте от 27 до 45 лет. Один из них - иностранец и находится на территории Российской Федерации нелегально.

«Известно, что организаторы извлекли из незаконной деятельности клуба доход в размере около 7 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Жителям Сургута избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а иностранец привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и помещен в изолятор временного содержания.