​В Сургуте планируют построить две школы на условиях софинансирования

В Сургуте в ближайшее время планируют начать строить две школы - в 32 и 33 микрорайонах. Оба образовательных учреждения будет рассчитана на 900 мест. Об этом на брифинге, состоявшемся после 19-го заседания гордумы, сообщил вице-спикер Артем Кириленко.

По его словам, возводиться объекты будут на условиях софинансирования. Большую часть средств выделят из окружной казны. До конца года чиновники проведут конкурс по одной школе, также в данный момент проходит процедура проверки конкурсной документации по второй.

«Сложнее ситуация обстоит со строительством образовательных учреждений по концессионным соглашениям и в рамках муниципально-частного партнерства. В предварительных переговорах с представителями городской администрации участвовали три инвестора, однако ни от одного из них не поступило заявки», - пояснили в пресс-службе думы.

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