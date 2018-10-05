​На дачах в Сургуте нашли останки человека

Сургутские следователи проводят проверку по факту обнаружения останков человека.

Их нашли в конце сентября в 300 метрах от поворота на ДНТ «Летние Юрты». Также обнаружены одежда, связка ключей, сотовый телефон и паспорт.

«Личность погибшего установлена – это уроженец Тюмени 1986 года рождения, проживавший в Сургуте, который с ноября 2015 года числился как пропавший без вести. После проведения полного объема проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение. По версии следствия, смерть мужчины не была криминальной», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.