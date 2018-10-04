​Это бунт? Родители сургутских школьников начали сбор голосов за пятидневку

В Сургуте разворачивается очередной бой в войне родителей школьников за пятидневную учебную неделю, которая идет уже несколько лет.

В паблике «Родительский комитет Сургута и ХМАО» во «ВКонтакте» началось голосование за пятидневку. В общей сложности отдано уже более 32 тысяч голосов. По словам активистов, их сбор ведется для того, чтобы понять, насколько актуальна эта тема для родителей школьников и сколько из них готовы будут подписаться под официальным обращением в профильные ведомства.

В образце заявления, опубликованного в паблике, называются основания для перевода школьников на пятидневку: возможность получения допобразования в субботу, снижение умственной нагрузки для укрепления физического и психического здоровья детей, а также восстановление детей в конституционных правах.

Тема пятидневки активно обсуждается и в специально созданной для этого группе в Viber, где состоит почти 700 человек. Участники указывают на то, что от шестидневки давно отказались во многих муниципалитетах.

Однако есть и противники сокращения рабочей недели. В основном, это родители детей, которые учатся во вторую смену. Они напуганы заявлениями чиновников от образования, которые обещают раскидать субботние уроки на оставшиеся пять дней. «Мой ребенок итак возвращается домой по темноте, а если будет еще больше уроков», - переживает одна из мам.

Некоторые предлагают составить такое же обращение, но за переход на обучение в одну смену.

Введение пятидневной учебной недели сургутские родители добиваются уже несколько лет. Обсуждение свелось к тому, что в городе не хватает школ для отказа от шестидневки, потому что из-за переноса субботних уроков дети, обучающиеся во вторую смену, будут учиться непозволительно долго.

Один из сургутских педагогов, пожелавший остаться неназванным, в беседе с корреспондентом siapress.ru, высказал мнение, что у городского департамента образования может быть несколько причин для отказа от пятидневки: «Но ввести ее вполне возможно, не увеличивая нагрузку в оставшиеся дни. Просто можно отказаться от дополнительных предметов, который всячески навязываются».