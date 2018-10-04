​Эхо кемеровской трагедии: в Сургуте могут закрыть десяток ТЦ

Прокуратура Сургута направила в суд десять заявлений об устранении нарушений требований пожарной безопасности в городских торговых центрах и о запрете деятельности объектов, представляющих угрозу жизни людей. Об этом siapress.ru рассказал заместитель прокурора города Сергей Литвинцев.

Масштабная проверка соблюдения противопожарных правил в местах массового пребывания людей прошла по всей стране после трагедии в Кемерово. В Сургуте межведомственная комиссия проверила более сотни объектов. Почти везде были найдены нарушения - где-то были загромождены эвакуационные выходы, где-то неисправна система противопожарной защиты.

Среди ТЦ, деятельность которых может попасть под запрет после проверки, - «Альфа», «Галерея интерьера», «Магас», «Никольский», «Ореон», «Сибирь» и «Югорский». Здесь не были устранены предписания, выданные прокуратурой.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, погибли 60 человек.