​Каждый пятый сургутянин выбрал профессию по совету учителя

20 процентов жителей Сургута благодарны своим учителям за помощь в выборе профессии. Таковы результаты опроса, проведенного порталом по поиску работы Зарплата.ру ко Дню учителя среди 640 горожан.

74 процента респондентов признались, что давно не общаются со своими школьными педагогами и не поздравляют их с профессиональным праздником. Только семь процентов опрошенных поздравляют их каждый год, а 19 процентов захотели поздравить после прохождения опроса.

Выяснилось также, что 60 процентов опрошенных некоторых учителей они вспоминают с благодарностью, а кого-то из них никогда не хотели бы увидеть снова. Каждый десятый признался, что учеба не приносила им удовольствия, и ностальгии нет. А 30 процентов благодарны всем своим преподавателям за счастливые школьные годы.

При этом для 65 процентов опрошенных школьные знания оказались полезными в их профессиональной деятельности, а 35 процентов горожан считают, что они не пригодились.