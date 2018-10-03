​Сургутянка делала наркотайники в туалетах ресторанов и медучреждений

Полицейские Сургута задержали 28-летнюю жительницу города по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

При личном досмотре у девушки изъяли 15 фольгированных свертков с растительным веществом и полимерный пакет с кристаллообразным веществом общей массой более 100 граммов. У нее дома нашли два тайника с веществами растительного и синтетического происхождения, электронные весы, упаковочный материал и приготовленные к распространению свертки с наркотиками.

«Кроме того, полицейские установили, что злоумышленница оставила четыре тайника с закладками в уборных комнатах в ресторана, торгового центра и в медучреждения, откуда изъято порядка 86 граммов наркотических средств», - рассказала начальник пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина.



Фото: 86.мвд.рф

Результаты химического исследования показали, что изъятое является «спайсом» общей массой более 460 граммов. Подозреваемая рассказала, что наркотики изготавливала самостоятельно для дальнейшего сбыта. Девушка заключена под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы.