​СурГПУ лишен госаккредитации по трем дисциплинам

Рособрнадзор лишил Сургутский государственный педагогический университет аккредитации образовательной деятельности по подготовке бакалавров направлений «Управление качеством», «Журналистика», «Дизайн».

В вузе пояснили, что это не запрещает университету продолжить образовательную деятельность, лицензия на которую есть. В данный момент руководство СурГПУ ведет переговоры с другими вузами региона, на базе которых можно будет провести итоговую аттестацию студентов и обеспечить выпускников дипломами государственного образца. Кроме того, студенты могут перевестись в другой вуз с сохранением условий обучения.

В 2019 году СурГПУ планирует подавать заявление на возобновление аккредитации по данным направлениям подготовки.

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