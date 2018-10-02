​В Сургуте Subaru врезался в столб и лег на бок, пострадали три человека

В понедельник, 1 октября, на Нефтеюганском шоссе в Сургуте в ДТП пострадали три человека. Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры, 31-летний водитель автомобиля Subaru превысил скорость на сколькой дороге и не справился с управлением - машину отбросило на обочину, где она влетела в столб, а затем перевернулась и легла на бок.

Травмы получили водитель иномарки и двое его пассажиров - 31-летний и 21-летний мужчины.



Фото: vk.com/gbdd86

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано восемь ДТП, в которых пострадали 16 человек.