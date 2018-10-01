​Глава Сургута прогулялся по городу и пообещал разобраться с работой УК из-за дворов-помоек

На страницы главы Сургута Вадима Шувалова во «ВКонтакте» опубликованы фотографии сургутских дворов, превращенных в помойку. Пост стал результатом ревизии, проведенной градоначальником в выходные.

«Есть дворы, где ситуация с уборкой мусора отвратительная. Будем разбираться в ближайшее время с работой управляющих компаний!», - пообещал Шувалов.

В топ-3 от главы города вошли дворы на улицах Свободы, 12, Бахилова, 3 и Дзержинского, 13. Как следует из официальной информации, опубликованной на сайте администрации города, над своей работой стоит задуматься УК «ДЕЗ ЦЖР» и УК «Сервис-3».



Фото: vk.com/public126576411

Между тем, горожане в комментариях к посту просят обратить внимание и на другие дворы.