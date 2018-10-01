​В Сургуте под суд пойдет лжеонколог

Сургутянка, которая зарабатывала деньги, выдавая себя за врача-онколога, пойдет под суд за мошенничество.

Женщина успела обмануть двух землячек. Осмотры она проводила на дому. Первой своей жертве она поставила неутешительный диагноз и взяла с нее за лечение 20 тысяч рублей. Точно также она обманула подругу потерпевшей, похитив у нее 15 тысяч рублей.

В пресс-службе окружном прокуратуры подчеркнули, что мошенница не имела медицинского образования. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.