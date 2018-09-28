​Пьяный сургутянин на «Форде» разбил три иномарки и подрался с очевидцами происшествия

В ночь на пятницу, 28 сентября, на бульваре Писателей, 19б в Сургуте нетрезвый мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, протаранил три автомобиля и подрался с очевидцами происшествия.

«Сначала в соседнем дворе въехал в Volkswagen Polo, потом разогнался и врезался в Land Cruiser 200. После этого влетел в новую Mazda 3, потом начал драку с очевидцами. Буяна угомонили до приезда сотрудников ДПС и скорой помощи», - сообщается в паблике К-Информ во «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД по Сургуту siapress.ru сообщили, что по факту происшествия проводится разбирательство.

Если выяснится, что сургутянин не впервые сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит уголовная статья.