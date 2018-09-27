​Сургутнефтегаз вошел в тройку крупнейших частных российских компаний

Сургутнефтегаз занял третье место в списке 200 крупнейших частных компаний России. Рейтинг составлен Forbes.

Выручка компании оценивается оценивается в 1175 миллиарда рублей. Работает в Сургутнефтегазе 113 582 человек.

На первом месте списка расположился «Лукойл» (5475,2 миллиарда рублей, количество сотрудников - 103 600), на втором - X5 Retail Group (1295 миллиарда, 250 874 человека).

Еще одной компанией со штаб-квартирой в Югре, вошедшей в рейтинг, стала «ЮТэйр». Аваиперевозчик расположился на 119 месте. Выручка оценивается в 75,8 миллиарда, штат насчитывает 3 630 человек.

В рейтинг «200 крупнейших частных компаний России — 2018» включены компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50 процентов. Компании ранжируются по выручке, полученной в 2017 году. Лидерами по увеличению выручки стали угольные компании со средним ростом 42,8 процента.