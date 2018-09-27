​Сургутянин задолжал коммунальщикам почти миллион рублей

Житель Сургута задолжал за коммунальные услуги 980 тысяч рублей. Расплачиваться с долгом он не планировал, поэтому в дело пришлось вмешаться судебным приставам.

«В отделе судебных приставов по Сургуту на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности в размере 980 тысяч рублей в пользу управляющей компании за жилищно-коммунальные услуги. Мужчина, требования исполнительного документа добровольно не исполнял, в связи с чем судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль Toyota Camry, находящийся у должника в собственности», - рассказали в пресс-службе УФССП по Югре.

Не желая расставаться с машиной, сургутянин оперативно погасил долг в полном объеме.