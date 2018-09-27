​40 процентов сургутских работодателей готовы заменить сотрудников роботами

43 процента работодателей Сургута согласны с прогнозом The Future of Jobs 2018, в котором утверждается, что в ближайшие годы исчезнут миллионы рабочих мест в мире из-за роботов. 36 процентов считают, что это актуально для более развитых стран, в российские технологии отстают. 21 процент убеждены, что машины не могут заменить людей. Таковы данные опроса среди 390 сургутских работодателей, проведенного порталом по поиску работы Зарплата.ру.

55 опрошенных ощущают подобные изменения на рынке труда. Среди них представители таких сфер как маркетинг и PR, промышленность, строительство и недвижимость, сфера услуг.

41 процент сургутских работодателей готовы переучивать своих сотрудников согласно новым техническим требованиям, а 36 процентов заявили, что им проще нанять на эти должности более молодых представителей профессии.

По прогнозу сургутских работодателей в ближайшее время могут полностью исчезнуть такие профессии, как бухгалтер, кассир и продавец.

Докладе The Future of Jobs 2018 представлен на Всемирном экономическом форуме (WEF) 17 сентября. Эксперты посчитали, что к 2022 году в результате внедрения новых технологий в мире исчезнут 75 миллионов рабочих мест и появятся 133 миллиона новых. При этом в докладе подчеркивается, что доля российских компаний, готовых инвестировать в переобучение персонала, ниже, чем в остальных исследованных странах.