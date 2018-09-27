​В Сургуте вылетевший с прилегающей территории КамАЗ спровоцировал серьезное ДТП

Утром в среду, 26 сентября, в Сургуте на улице Саянская произошла автоавария, в которой пострадали два человека.

48-летний водитель КамАЗа, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу ВАЗу. В результате столкновения пострадали 19-летний водитель легковушки и его 16-летняя пассажирка.



Фото: vk.com/gbdd86

Всего за минувшие сутки, по данным окружного УГИБДД, в Югре зарегистрировано восемь ДТП, в которых пострадали десять человек.