​В ликвидации свалки у сургутского дачного кооператива поучаствовали прокуратура и суд

Несанкционированная свалка у садово-огородного кооператива «Прибережный», где складировали отходы производства и потребления, ликвидирована. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.
По данным ведомства, помойку у въезда в кооператив, должна была убрать администрация Сургута.
«Однако меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов администрацией не принимались. В связи с выявленными нарушениями прокурор города обратился в суд с иском о возложении обязанности на администрацию ликвидировать несанкционированную свалку», - отметили в пресс-службе.
Во время судебного разбирательства администрация добровольно очистила землю от мусора.
Общественный спорт. Директор центра физического развития «Атлет» Артур Балтиков // ONLINE 26 сентября в 12:00