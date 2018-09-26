​В ликвидации свалки у сургутского дачного кооператива поучаствовали прокуратура и суд

Несанкционированная свалка у садово-огородного кооператива «Прибережный», где складировали отходы производства и потребления, ликвидирована. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным ведомства, помойку у въезда в кооператив, должна была убрать администрация Сургута.

«Однако меры к ликвидации несанкционированного места размещения отходов администрацией не принимались. В связи с выявленными нарушениями прокурор города обратился в суд с иском о возложении обязанности на администрацию ликвидировать несанкционированную свалку», - отметили в пресс-службе.

Во время судебного разбирательства администрация добровольно очистила землю от мусора.