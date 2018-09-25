​Сам забежал в холодильник: в «Пятерочке» объяснили инцидент с подростком в сургутском магазине

Компания X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка») заявила о том, что сотрудники, причастные к инциденту с подростком в сургутском магазине, отстранены от работы. Также в пресс-службе компании подчеркнули, что внутреннее разбирательство показало, что подросток сам забежал в холодильник.

«Подросток, будучи заподозренным в краже, пытался убежать из магазина через подсобные помещения и забежал в камеру охлаждения. Сотрудники частного охранного предприятия, обслуживающего магазин, удерживали дверь камеры около 30 секунд, затем дверь была открыта, и подросток дожидался полиции в зоне разгрузки. По приезду полиции подростка отпустили», – цитирует заявление «Пятерочки» «Новый день».

Уточняется также, что компания передала все имеющиеся материалы полиции и проведет более тщательное расследование инцидента.

Стоит отметить, что проверяют информацию о происшествии и в следственном отделе Сургута СУ СКР по Югре. Как ранее сообщало siapress.ru, проверка, которая проводится по признакам преступления, попадающего под статью «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», займет от трех до десяти дней.