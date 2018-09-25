На сургутских дачах задержали наркобарыг с полкило «синтетики»

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в лесополосе одного из садово-огороднических товариществ задержали двух молодых людей 20-ти и 22-х лет. При личном досмотре у одного из них нашли 39 пакетиков с порошкообразным веществом, в рюкзаке у второго - почти 420 зип-пакетиков с аналогичным веществом.

«Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения, общей массой более 585 граммов», - рассказали в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Также было установлено, что молодые люди прибыли в Сургут из страны ближнего зарубежья и собирались сбывать наркотики через «тайники-закладки». Юноши заключены под стражу. Максимальное наказание, которое им грозит, - пожизненное заключение.