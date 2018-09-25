​82-летняя сургутянка лишилась 800 тысяч рублей, желая получить компенсацию от экстрасенсов

Сургутские полицейские ищут мошенников, которые обманули 82-летнюю местную жительницу и завладели ее деньгами.

Заполучить 800 тысяч рублей преступникам удалось проверенным способом. Неизвестный позвонил пенсионерке, представился сотрудником финансовой службы судебных взысканий Москвы и рассказал, что ей положена компенсация в размере 1 миллиона рублей за некачественно оказанные в 2016 году услуги экстрасенса. Но для получения выплаты ее попросили перевести комиссию.

«Пенсионерка выполнила под диктовку злоумышленника несколько действий возле банкомата, после чего с ее счета были списаны денежные средства. На связь мужчина больше не вышел», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».