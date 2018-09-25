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Продавцам сургутской «Пятерочки», заперших подростка в холодильной камере, грозит уголовная статья

Сургутский следственный отдел СУ СКР по Югре проверяет информацию о незаконном лишении свободы подростка, которого закрыли в помещении магазина. Эта ситуация может обернутся возбуждением уголовного дела по статье «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением».

Как пояснили siapress.ru в пресс-службе окружного ведомства, проверка займет от трех до десяти дней, по ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Для выяснения всех обстоятельств сыщики планируют допросить работников магазина, подростка, его родителей, а также очевидцев событий.

Стоит отметить, что сотрудники магазина «Пятерочка» закрыли подростка в холодильном помещении, потому что им показалось, что он что-то украл. Прибывшие на место полицейские факт кражи не подтвердили.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 1171, комментариев: 12


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 11:04
Вот они - скрепы
Сергей Владимирович
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Сегодня в 11:52
Решение о вобужденни уголовного дела ДОЛЖНО быть принято!
Швондер
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Сегодня в 12:55
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Сергей Владимирович Швондер
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Сегодня в 13:15
Так не тырил детёныш.
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:16
а вдруг тырил?
Вольдемар
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Сегодня в 14:09
Сколько лет подростку и вобще кто он по жизни тоже учитывать надо
Швондер
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Сегодня в 14:17
Так и спрашивать на входе в пятерочку:
- ты кто по жизни
- к чему стремишься
- с какого раёна
- есть чо
- есть два стула,

продолжать?
Сергей Б
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Сегодня в 14:31
На спасе смотрел, там служитель культа призывал мочить воришек без суда и следствия. Определяя навскидку. Чего уж там продавчихи из пятерочки.

На высшие ранги он конечно не замахнулся.
Вольдемар Швондер
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Сегодня в 15:03
Ворюишек видно за километр! В 90-е босоту пачками в Престиже отлавливали, даже стена почета вороваек имелась.
Вольдемар
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Сегодня в 15:04
Не торопитесь малого из холодильника защищать, щас шпана наглая пошла, вполне мог сотрудника отматерить или на блатную педаль встать))) Охладился чуток, умнее будет
Швондер
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Сегодня в 15:20
Вольдемарушка, тут не ауе, объясняйся как в приличном месте. Ничего крутого в псевдофене нет
Вольдемар Швондер
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Сегодня в 15:31
это ауешнику из супермаркета объясни
Сергей Владимирович
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Сегодня в 17:47
Прибывшие на место полицейские факт кражи не подтвердили.
Вольдемар, Вы потомок следователей НКВД?

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