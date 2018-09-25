Продавцам сургутской «Пятерочки», заперших подростка в холодильной камере, грозит уголовная статья

Сургутский следственный отдел СУ СКР по Югре проверяет информацию о незаконном лишении свободы подростка, которого закрыли в помещении магазина. Эта ситуация может обернутся возбуждением уголовного дела по статье «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением».

Как пояснили siapress.ru в пресс-службе окружного ведомства, проверка займет от трех до десяти дней, по ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Для выяснения всех обстоятельств сыщики планируют допросить работников магазина, подростка, его родителей, а также очевидцев событий.

Стоит отметить, что сотрудники магазина «Пятерочка» закрыли подростка в холодильном помещении, потому что им показалось, что он что-то украл. Прибывшие на место полицейские факт кражи не подтвердили.