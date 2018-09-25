​Сургутянин возил почти полкило наркотиков на переднем сиденье авто и попался полиции

На одной из автозаправочных станций автодороги «Сургут – Нижневартовск» полицейские задержали 22-летнего молодого человека. На переднем сиденье его автомобиля обнаружили 100 фольгированных свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Задержание произошло в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ОКОН ОМВД России по Сургутскому району, которые проходили в конце августа. Сейчас стали известны результаты экспертизы.

«По результатам химического исследования изъятое вещество является наркотическим, общей массой 443,31 грамма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Молодой человек задержан в порядке ст.91 УПК РФ», - сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.