​Глава Сургута объяснил транспортный коллапс в районе Грибоедовской развязки

Глава Сургута Вадим Шувалов пообещал, что к середине октября транспортная ситуация в районе Грибоедовской развязки улучшится. По его словам, заторы связаны с обустройством канализации и ливневки, из-за чего перекрыта правая полоса Югорского тракта на подъезде к улице Киртбая.

«Пробки не связаны с новым светофором в районе ТЦ «Лента». А вот режим движения на перекрестке Югорский тракт – ул. Киртбая мы отрегулируем, чтобы повысить пропускную способность оставшихся полос. Прошу вашего понимания, так как земляные работы продлятся до 10 октября. Выбирайте по возможности маршруты объезда», - написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что в последнее время автомобилисты встают в 9-балльные пробки в этом районе. Ухудшение дорожной ситуации совпало с установкой регулируемого пешеходного перехода.