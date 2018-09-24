16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,1594   EUR  77,6844  

​Глава Сургута объяснил транспортный коллапс в районе Грибоедовской развязки

«Пробки не связаны с новым светофором»

Photo by Kenan Süleymanoğlu on Unsplash
Photo by Kenan Süleymanoğlu on Unsplash

Глава Сургута Вадим Шувалов пообещал, что к середине октября транспортная ситуация в районе Грибоедовской развязки улучшится. По его словам, заторы связаны с обустройством канализации и ливневки, из-за чего перекрыта правая полоса Югорского тракта на подъезде к улице Киртбая.

«Пробки не связаны с новым светофором в районе ТЦ «Лента». А вот режим движения на перекрестке Югорский тракт – ул. Киртбая мы отрегулируем, чтобы повысить пропускную способность оставшихся полос. Прошу вашего понимания, так как земляные работы продлятся до 10 октября. Выбирайте по возможности маршруты объезда», - написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что в последнее время автомобилисты встают в 9-балльные пробки в этом районе. Ухудшение дорожной ситуации совпало с установкой регулируемого пешеходного перехода.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 18:03, просмотров: 132, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Развивайся и экономь

Развивайся и экономь
Получаем налоговый вычет за обучение
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:02
127 0
​Яков Черняк: «Фарерские острова уже создали здесь свой фан-клуб»

​Яков Черняк: «Фарерские острова уже создали здесь свой фан-клуб»
Интервью с директором Сургутской филармонии — о грядущем фестивале искусств «60 параллель»
Артем Мазнев, Надежда Макаренко Сегодня в 15:28
160 1
​Сургутяне очень беспокоятся из-за девальвации рубля

​Сургутяне очень беспокоятся из-за девальвации рубля
Константин Шперлинг Сегодня в 14:53
149 0
Молодых людей нужно учить исламу под присмотром на местах

Молодых людей нужно учить исламу под присмотром на местах
Верховный муфтий Сирии обсудил с местными имамами и представителями национально-культурных объединений вопросы воспитания молодежи
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:37
282 5
«СеверСтрой»: у нас все хорошо

«СеверСтрой»: у нас все хорошо
Сургутский застройщик рассказал о будущем компании
Анастасия Якупова 23 сентября в 13:00
2166 2
Скончался первый главный архитектор и Почетный гражданин Сургута Виктор Унжаков

Скончался первый главный архитектор и Почетный гражданин Сургута Виктор Унжаков
Похороны состоятся во вторник, 25 сентября
Редакция СИА-ПРЕСС 22 сентября в 15:21
1341 0
​«Такую рыбку вы в магазине не найдете» // ФОТО

​«Такую рыбку вы в магазине не найдете» // ФОТО
Комбинат школьного питания показал родителям, что едят их дети
Анастасия Якупова 21 сентября в 17:21
1179 5
​Классика не для детей? // ИНФОГРАФИКА

​Классика не для детей? // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru высказали свое мнение о возрастном запрете на классическую литературу
Константин Шперлинг 21 сентября в 17:15
781 12
Кардиолог Елена Милованова: «В России показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти в 2,5 раза выше, чем в Югре»

Кардиолог Елена Милованова: «В России показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти в 2,5 раза выше, чем в Югре»

Интервью с врачом Окружного кардиодиспансера о сохранении здоровья сердца
Анастасия Якупова 21 сентября в 10:33
399 1
​ВС не считает «лайки» и «репосты» поводом для уголовных дел. Но судебную практику это не изменит

​ВС не считает «лайки» и «репосты» поводом для уголовных дел. Но судебную практику это не изменит
«Это - легкий способ сделать статистику»
Анна Богдевич 20 сентября в 15:25
547 3
Газпром VS сургутские дачники. Раунд четвертый

Газпром VS сургутские дачники. Раунд четвертый

Судебные качели пока на стороне властей и жителей Сургута, но ситуация может измениться
Артем Мазнев 20 сентября в 13:17
1310 2
Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»

Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»
Директор Центра «Открытый регион» - о продолжении цикла мероприятий к юбилею Югры
Марина Романова 20 сентября в 08:58
336 3
По Сургуту ходят слухи об эпидемии менингита, которые никто не торопится опровергнуть

По Сургуту ходят слухи об эпидемии менингита, которые никто не торопится опровергнуть
Анастасия Семихатских 19 сентября в 16:39
913 2
​Александра Жемчугова: «Макс Фадеев - гений, но человек сложный»

​Александра Жемчугова: «Макс Фадеев - гений, но человек сложный»
Покоряющая российскую эстраду певица из Сургута рассказала об участие в популярном шоу, работе с известным продюсером и новом образе Garuda
Евгения Гладущенко 19 сентября в 15:11
661 0
Иди и смотри: дороги к школам за лето не стали безопаснее

Иди и смотри: дороги к школам за лето не стали безопаснее
Депутаты Сургута вернулись к парламентской работе. Что решили на первой встрече
Артем Мазнев 19 сентября в 15:06
506 2
​Ждать у морга погоды

​Ждать у морга погоды
Бюро судмедэкспертизы уже 20 лет воюет с бюрократией. И безнадежно ей проигрывает
Анастасия Семихатских 19 сентября в 07:56
816 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика