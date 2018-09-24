​Таможенники остановили пассажирку, которая пыталась ввезти в Сургут редкий и тяжелый коралл

Таможенный инспектор обнаружил в багаже пассажирки, которая прибыла из Худжанта в Сургут белый коралл весом 1,6 килограмма. Женщина пояснила, что получила сувенир в подарок от родственников, путешествующих по экзотическим странам.

Экспертиза показала, что это - Мадрепоровый коралл, все виды которого являются объектами, защищаемыми Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Перевоз такого сувенира возможен только при наличии разрешительных документов. Кроме того, такие товары в обязательном порядке нужно декларировать.

В отношении авиапассажирки возбуждено два административных дела. Ей грозят штраф и конфискация товара, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В ведомстве отметили, что в 2018 году это уже второй случай попытки ввоза в Югру редких экземпляров растений и животных. Ранее из Вьетнама пытались завезти кобру индийскую в составе настойки.