​Сыщики проверяют информацию о взятках в сургутской исправительной колонии

Следственным отделом по Сургут СУ СКР по Югре начата проверка опубликованной Русской службой Би-би-си информации о совершении коррупционных преступлений сотрудниками ИК-11.

«Все изложенные доводы будут тщательно проверены следователями СКР. Из службы безопасности УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре запрошены материалы служебной проверки. После проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Ранее Би-би-си опубликовала материал с рассказами родственников заключенных, которые утверждают, что за «спокойную жизнь» в колонии приходится платить стройматериалами, тушами баранов и деньгами. В пресс-службе окружного управления ФСИН информацию не подтвердили, но и не опровергли. «Идет проверка, сотрудник уволен», - коротко прокомментировал представитель ведомства.