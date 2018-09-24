​Сургутнефтегаз укрепил позиции в рейтинге крупнейших энергокомпаний мира, поднявшись на 130 строчек

ПАО «Сургутнефтегаз» заняло 35 место в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. По сравнению с прошлым годом, компания значительно укрепила свои позиции, поднявшись со 165 места в списке.

Лидером рейтинга стала американская компания ExxonMobil. На втором месте - российская нефтяная компания «Лукойл», поднявшаяся на четыре строчки. Также в топ-5 - американская Phillips 66, немецкая E.On и китайская China Shenhua Energy Co Ltd.

Газпром, лидировавший в прошлом году, опустился на 17 место.

«Транснефть» опустилась с 14 на 30 место, «Роснефть» - с 22 на 36 место, «Татнефть» - с 46 на 54, «Новатэк» - с 44 на 60. Среди других российских компаний, улучшивших свои позиции, оказалась «Башнефть» (72 место против 75-го в прошлом году).

В рейтинге, который составляется с 2002 года, учитываются стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестированный капитал и другие финансовые показатели компаний, уточняет РИА «Новости».