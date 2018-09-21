​Сургутянину, из-за которого разбилась насмерть его подруга, на 1,5 года ограничили свободу

Сургутский горсуд вынес приговор местному жителю, признав его в причинении смерти по неосторожности. Мужчине на 1,5 года ограничили свободу.

Трагедия произошла в ночь с 18 да 19 мая. Обвиняемый и его знакомая были пьяны и ссорились. Девушка сидела на подоконнике в проеме открытого окна. В тот момент, когда мужчина замахнулся, она потеряла равновесие и упала на бетонную дорожку.

Уголовное дело по ходатайству обвиняемого рассматривалось в особом порядке, он полностью признал вину и раскаялся.

«При назначении наказания судом были учтены характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи», - отметили в пресс-службе инстанции.