​Сургутяне-нарушители принесли в казну 145 тысяч рублей за неделю

Административная комиссия Сургута рассмотрела 55 протоколов об административных правонарушениях, вынесенных с 31 августа по 6 сентября. В результате 54 горожанина были оштрафованы на общую сумму в 144 тысячи 250 рублей, сообщается на официальном сайте мэрии.

Чаше всего нарушители пренебрегали правилами благоустройства территорий (39 дел), нарушали тишину и покой граждан (11 дел). Три человека торговали не там, где положено, еще двое хранили разукомплектованные транспортные средства.