​Сургутянка прописала у себя в квартире 20 иностранцев и попала под уголовную статью

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, которую подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев.

«В обмен на денежное вознаграждение женщина незаконно зарегистрировала в своей квартире 20 иностранцев, заведомо зная, что проживать там они не будут. Подозреваемая призналась, что постановку на учет она осуществила для получения денег», - сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

«Бизнеменше» грозит три года лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Стоит отметить, что 20 сентября суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который прописал в своей квартире площадью в 16 «квадратов» тысячи мигрантов. Он оштрафован на 400 тысяч рублей.