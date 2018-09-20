​Сургутянка прописала у себя в квартире 20 иностранцев и попала под уголовную статью

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, которую подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев.
«В обмен на денежное вознаграждение женщина незаконно зарегистрировала в своей квартире 20 иностранцев, заведомо зная, что проживать там они не будут. Подозреваемая призналась, что постановку на учет она осуществила для получения денег», - сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.
«Бизнеменше» грозит три года лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Стоит отметить, что 20 сентября суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который прописал в своей квартире площадью в 16 «квадратов» тысячи мигрантов. Он оштрафован на 400 тысяч рублей.
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