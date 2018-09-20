Водитель вылетел на «красный»: полиция озвучила причины ДТП с маршруткой в Сургуте, в котором пострадали четыре человека

В тройном ДТП с участием маршрутки №53, которое случилось в 11.15 в Сургуте, пострадали четыре человека.

В пресс-службе УМВД Югры сообщили, что, по предварительным данным, столкновение на перекрестке улиц Островского и Студенческая произошло из-за того, что 25-летний водитель маршрутки выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Fiat Ducato протаранил Toyota Camry, японскую иномарку выкинуло на встречную полосу, где она врезалась в Mitsubishi Outlander.

Травмы в аварии получили 27-летний водитель Toyota и пассажиры маршрутки - женщины 49 и 51 года, а также годовалый ребенок. Пострадавшие доставлены в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

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