​Избил, связал и утопил: в Сургуте бизнесмен пойдет под суд за жестокое убийство конкурента в 2014 году

Уголовное дело в отношении 53-летнего предпринимателя из Сургута, которого обвиняют в совершении нескольких преступлений, с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.

Сыщикам удалось собрать достаточно доказательств причастности мужчины к убийству конкурента в 2014 году. 37-летний погибший с января по август находился в розыске, как пропавший без вести. 31 января 2014 года он выехал с работы на автомобиле, но домой так и не вернулся. Его тело нашли в конце лета в Оби - в двух километрах от поселка Белый Яр.

По версии следствия, вечером 31 января 2014 года обвиняемый выехал с потерпевшим за город для выяснения отношений по поводу сложившегося конфликта, связанного с ведением бизнеса.

«Следствие полагает, что в ходе разговора обвиняемый избил потерпевшего, привел его в бессознательное состояние, сковал его руки наручниками, связал ноги веревкой и привязал две аккумуляторные батареи от снегоуплотнительных машин, после чего столкнул потерпевшего в незамерзающую полынью реки, где в дальнейшем и было обнаружено тело. С целью сокрытия следов преступления после совершения убийства обвиняемый незаконно завладел автомобилем, на котором приехал потерпевший и перегнал его с места преступления в один из дворов города Сургута», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.



Фото: vk.com/suskhmao

Выйти на след подозреваемого удалось спустя три года, он был задержан в декабре 2017-го. Чтобы добыть доказательства, сыщики опросили более 300 свидетелей, провели 50 обысков и выемок, свыше 50 экспертиз. Уголовное дело насчитывает 32 тома. Свою вину в преступлении бизнесмен признает частично.

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