В Сургуте маршрутка врезалась в столб

Утром в четверг, 20 сентября в Сургуте на перекрестке улиц Бажова и Островского маршрутка въехала в столб. Сообщение об инциденте опубликовано в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

На месте происшествия работают несколько карет скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД. В пресс-службе городской полиции siapress.ru сообщили, что на данный момент информации о причинах аварии и пострадавших нет.



Фото: vk.com/kinform