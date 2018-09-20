​Пьяный сургутянин ограбил букмекерскую контору

Полицейские Сургута задержали безработного 39-летнего местного жителя, который подозревается в краже. Сам он признался стражам порядка, что пошел на преступление, чтобы решить финансовые трудности.

«Мужчина пришел в букмекерскую контору в состоянии алкогольного опьянения. Не обнаружив на месте администратора и охранника, он решил проникнуть в кассовое помещение с целью хищения денежных средств», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Добычей сургутянина стали 178 тысяч рублей, которые он похитил из сейфа, взломав дверь в кассовое помещение. На беду начинающего вора его нехороший поступок зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вскоре он был задержан полицейскими на одной из улиц города. Похищенное полицейскими изъято и возвращено законному владельцу.

Ранее задержанный судим не был. Максимальное наказание, которое ему грозит, - пять лет лишения свободы.