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​Из Сургута запустят чартеры на Хайнань

Международный туроператор «Русь Тур» расширяет полетную программу из регионов и с 31 октября запускает чартеры из Сургута на Хайнань. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

Как сообщил СИА-ПРЕСС представитель компании, самолеты в Санью будут отправлять из сургутской авиагавани по средам в 22.10, прилетать с курорта - также по средам в 23.10. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings на Airbus-320.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 234, комментариев: 0


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