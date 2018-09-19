​Из Сургута запустят чартеры на Хайнань

Международный туроператор «Русь Тур» расширяет полетную программу из регионов и с 31 октября запускает чартеры из Сургута на Хайнань. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

Как сообщил СИА-ПРЕСС представитель компании, самолеты в Санью будут отправлять из сургутской авиагавани по средам в 22.10, прилетать с курорта - также по средам в 23.10. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings на Airbus-320.