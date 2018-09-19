​В Сургуте байкер после ДТП вылетел на пешеходный переход // ВИДЕО

Утром в среду, 19 сентября, в Сургуте на улице Каролинского столкнулись Opelи мотоцикл. Информация о ДТП, а также запись с камеры наблюдения опубликована в паблике К-Информ во «ВКонтакте».

Столкновение произошло в тот момент, когда легковушка выезжала на проезжую часть с дворовой территории. По словам водителя автомобиля, он просто не заметил мотоцикл. Байкер госпитализирован.

Очевидцы отмечают, что авария произошла у пешеходного перехода, на глазах у детей, спешащих в школу. От удара мотоциклиста отбросило к зебре. «Страшно, все на глазах. Ну вроде все обошлось, лётчик ногу сломал, дети перепугались. Железо пострадало, но главное все живы», - написала одна из пользователей паблика.