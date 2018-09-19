​Сургутянин получил срок за экстремистские посты во «ВКонтакте»

Сургутский городской суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признав его виновным по статье 282 УК РФ. Молодой человек регулярно постил во «ВКонтакте» материалы, «направленные на возбуждение вражды и ненависти, унижение достоинства граждан по расовому и национальному признаку».

В пресс-службе окружного СУ СКР рассказали, что осужденный - приверженец экстремистской идеологии, а его действия в соцсети носили публичный характер. Например, видеоролики мог посмотреть любой желающий. Кроме того, ранее он уже привлекался к административной ответственности за распространение материалов экстремистской направленности. И даже получал предостережение прокуратуры, однако так и не удалил видеофайлы из открытого доступа.

За совершенные преступления суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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