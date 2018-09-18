​Сургутянину на 1,5 года ограничили свободу за случайное убийство брата

Сургутский горсуд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 29 декабря 2017 года в одной из квартиры дома на улице Крылова. Между нетрезвыми братьями произошла ссора. Один из них толкнул другого. Потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись затылком об угол деревянной столешницы. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, однако в мае потерпевший скончался.

Виновному назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.