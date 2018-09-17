​Сургутский горсуд отправил за решетку двух граждан Украины за наркоторговлю

Два гражданина Украины проведут в российской тюрьме по восемь лет. Сургутский городской суд признал их виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Обвинителю удалось доказать, что мужчины в феврале 2018 года приехали в Сургут, чтобы распространять «синтетику». Товар они распространяли, размещая закладки в разных районах города. Деятельность наркобарыг была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При обыске у них изъяли более одного килограмма наркотиков.

Ближайшие годы осужденные проведут в колонии строгого режима.