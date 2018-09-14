​Стали известны сроки, вынесенные супругам из Сургута, которые истязали 12-летнюю родственницу

Сургутянин, избивавший свою 12-летнюю родственницу из Таджикистана, отправился в колонию общего режима на пять лет. Его супруга, также принимающая участие в издевательствах над девочкой, получила три года условно.

Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе Сургутского городского суда, отметив, что приговоры вынесены еще в конце марта и уже вступили в силу. «Ни одна из сторон приговор не обжаловала», - отметила представитель суда.

39-летний мужчина признан виновным в истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 31-летняя женщина - в истязании.

12-летняя девочка, проживающая с 2015 года в Сургуте у родственников в многодетной семье, была госпитализирована с ожогам и следами побоев в октябре прошлого года. СМИ сообщали о том, что она не ходила в школу и не была социализирована - о ее существовании не знали даже соседи. После случившегося отец забрал ребенка на родину.