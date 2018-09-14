​Сургутянку судят за то, что она со злости убила мать

Сыщики передали в суд уголовное дело в отношении 24-летней сургутянки, которую обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено 23 июня во время очередного конфликта обвиняемой с матерью.

«Девушка проживала совместно с матерью. Из показаний обвиняемой следует, что ее мать злоупотребляла спиртным, часто приводила домой ранее незнакомых людей, с которыми совместно употребляла алкоголь. На этой почве между женщинами происходили ссоры», - рассказали в пресс-службе окружного СУ СКР об обстоятельствах, которые привели к трагедии.

Последняя ссора родственниц закончилась тем, что девушка дважды ударила мать ножом. Испугавшись сделанного, она вызвала скорую , но спасти потерпевшую не удалось.

Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.