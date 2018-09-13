​В Сургуте состоится выставка-ярмарка программ дошкольного и дополнительного образования

В субботу, 15 сентября, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» состоится IV выставка-ярмарка организаций, реализующих программы дошкольного и дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут - детям».

Мероприятие продлиться с 12.00 до 16.00, сообщили в департаменте образования города. Свои программы представят муниципальные учреждения «Центр детского творчества», «Эколого-биологический центр», «Технополис», центр плавания «Дельфин».

Участниками выставки также станут Институт развития компетенций, Международный образовательный центр «Лингва», Английский клуб, Центр развития интеллекта. Впервые в формате выставки свои услуги презентуют Центр развития мозга, Центр развития уникальных способностей BrainUp, Детская школа «Русский балет», Детская школа балета «Lil Ballerine», Центр культуры и досуга «Камертон».