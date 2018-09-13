​Участница финансовой пирамиды из Лангепаса взяла в кредит четыре миллиона для мошенников

Мошенники провернули многоходовую операцию, чтобы нажиться на 54-летней жительнице Лангепаса. Сначала женщину заманили в финансовую пирамиду, а потом обманным путем взяли на нее кредит в 3,8 миллиона рублей. За помощью пострадавшая пришла в полицию.

Как выяснили стражи порядка, женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей, как участнице финансовой пирамиды, полагаются выплаты. И попросил у нее банковские реквизиты.

«В ходе дальнейшего телефонного разговора пострадавшая сообщила неизвестному все коды подтверждения, которые приходили на ее телефон, несмотря на предупреждение в смс-сообщениях никому их не сообщать. Таким образом, женщина обеспечила злоумышленникам полный доступ к её банковским счетам, - рассказали в пресс-службе УМВД по Югре. - Мошенники через «личный кабинет» оформили на жительницу Лангепаса кредит на сумму 3 800 000 рублей, 800 000 из которых они успели обналичить. Когда женщина увидела смс-сообщения о снятии денежных средств с карты, она поняла, что стала жертвой злоумышленников и незамедлительно заблокировала банковскую карту».

По факту происшествия проводится доследственная проверка.