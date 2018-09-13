​В Сургуте из-за студенческого парада перекроют улицы для автомобилистов

В Сургуте в пятницу, 15 сентября, с 15.00 до 16.00 перекроют движение автотранспорта для проведения Парада российского студенчества. Двигаться колонна будет по маршруту: Сургутская филармония» - улица Энгельса - улица Университетская - площадь перед театром Сургутского государственного университета, сообщили в департаменте горхозяйства.

Общественному транспорту также придется объезжать перекрытый участок по следующим схемам:

№ 1, 4, 8, 21, 31, 45, 51, 52, 107, 110, 111, 116, 117 с улицы Мелик-Карамова по улицам Гагарина, Республики, Майская в прямом и обратном направлениях;

- № 5 с улицы Мелик-Карамова по улицам Гагарина, Республики, Майская, Энергетиков и далее по маршруту;

- № 5А с бульвара Свободы по улицам Энергетиков, Майская, Республики, Гагарина и далее по маршруту;

- № 10 с улицы 30 лет Победы по бульвару Свободы, улицам Энергетиков, Майская, разворот на кольце у магазина «Ярославна» и далее по маршруту;

- № 26 с улицы Дзержинского по проспекту Набережный, улицам Майская, Энергетиков, бульвару Свободы, проспекту Ленина в прямом и обратном направлениях;

- № 30 с улицы 30 лет Победы по улицам Сибирская, Университетская, проспекту Ленина и далее по маршруту;

- № 33 с улицы Университетская по проспекту Ленина, бульвару Свободы, улице Энергетиков в прямом и обратном направлениях;

- № 35 с улицы Мелик- Карамова по улицам Гагарина, Республики, Майская и далее по маршруту;

- № 35А с улицы Майская по улицам Республики, Гагарина и далее по маршруту;

- № 96 с улицы 30 лет Победы по бульвару Свободы, улицам Энергетиков, Майская и далее по маршруту.