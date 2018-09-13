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​В сургутские поликлиники поступила вакцина против гриппа

На этой неделе во все поликлиники Сургута поступила вакцина против гриппа. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава города Вадим Шувалов.

«Сургутяне, прошу вас бережно относиться к своему здоровью и провакцинироваться, так как грипп — это массовое заболевание. Если заболеете вы, то велик риск, что заболеют и ваши близкие. Выбор за вами», - призвал градоначальник.

В этом году привить планируется 177,3 тысячи сургутян. В прошлом году прививку поставили 126,7 тысячи человек, переболели гриппом 124,9 тысячи.

В 2018 году за счет средств федерального бюджета в Югре планируется привить не менее 45 процентов общей численности населения - это 759 130 человек.

Ранее санврачи предупредили о том, что в Россию идут два новых штамма гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован.


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Сегодня в 11:56, просмотров: 177, комментариев: 0


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